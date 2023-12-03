سوريا على موعد مع 3 منخفضات متتالية خلال النصف الأول من كانون الجاري

كشف رئيس مركز التنبؤ المركزي في المديرية العامة للأرصاد الجوية، شادي جاويش، لتلفزيون الخبر عن تعرّض البلاد إلى 3 منخفضات جوية ماطرة متتالية حتى الـ11 من كانون الأول الجاري”.

وأوضح “جاويش”، أن “النصف الأول من هذا الشهر يتميّز بعدة حالات ماطرة، ثلاثة منخفضات جوية متتالية، في 5 و 8 و 11 كانون الأول، وجميعها تأثيرها يُعدّ جيد على المناطق الساحلية من البلاد، فيما تختلف بالتأثير على المناطق الداخلية”.

وأضاف الراصد الجوي، أنه “في مثل هذا التوقيت من السنة تحتاج معظم المزروعات إلى مثل هذه الأمطار، والتي تعتبر مفيدة جداً”، مُشيراً إلى أن الحالة الأولى ضعيفة نسبياً، بينما الثانية والثالثة جيدتا الفعاليّة، وسيتم الحديث عنهما أكثر لاحقاً مع اقتراب المدة الزمنية.

وبالعودة إلى طقس الأحد، قال “جاويش”، إنه “حالياً تبقى الأجواء مستقرة ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكلٍ واضح حتى منتصف الأسبوع، قبل أن يختلف الطقس كلياً اعتباراً من ساعات بعد الظهر يوم الثلاثاء”.

وتابع “جاويش”، أن “الطقس يتحوّل إلى غائم مع أمطار وانخفاض ملموس على درجات الحرارة، الثلاثاء، لتبدأ تأثيرات أول منخفض، وتستمر حتى نهاية الأسبوع على الأقل، وذلك على المناطق الجنوبية الغربية والغربية”.

الجدير ذكره أن المنخفض القادم سيرافقه نشاط على سرعة الرياح لتصبح معتدلة عموماً، مع هبّات من الممكن أن تتجاوز 40 كيلومتراً بالساعة، بحسب “جاويش”.

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