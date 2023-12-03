عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

03-12-2023

عملية طوفان الأقصى.. أبرز التطورات

-المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا فجروا عبوة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب – برميلية” بدبابة للاحتلال الإسرائيلي متوغلة بمنطقة المغراقة في دير البلح وسط قطاع غزة

-وسائل إعلام فلسطينية : 7 شهداء في قصف طيران العدو الإسرائيلي منزلا في شارع النفق بمدينة غزة

-المكتب الإعلامي في غزة : قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، وهذا يأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني

-المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا اشتبكوا مع قوة صهيونية راجلة في منطقة أبو هداف شمال شرق خانيونس بغزة وقصفناها بقذائف الهاون النظامي وقذائف الـ (RPG)

-وسائل إعلام فلسطينية : 3 شهداء و20 جريجا في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة “أبو إسكندر” شمال مدينة غزة

-وسائل إعلام فلسطينية : عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة

-المقاومة اللبنانية تستهدف بالأسلحة المناسبة مواقع زبدين والرادار و رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وتحقق إصابات مباشرة فيها

-المقاومة اللبنانية تستهدف بالصواريخ الموجهة آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في قاعدة بيت هيلل ‏وتوقع طاقمها بين قتيل ومصاب

-وسائل إعلام لبنانية: العدو الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدات كفرشوبا والهبارية وشبعا جنوب لبنان (http://sana.sy/)

– المقاومة الفلسطينية تفجر فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو الإسرائيلي شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة بعد تفخيخها بالعبوات الصدمية والرعدية واستدراج القوة إلى عين النفق

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مدينة (بئر السبع) ومستوطنتي (صوفا) و(حوليت) برشقات صاروخية مركزة رداً على جرائم الاحتلال في قطاع غزة

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابتين صهيونيتين بقذائف (الياسين 105) جنوب بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومستوطنة (سديروت) برشقات صاروخية.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا شمال مدينة غزة وتضرر المدارس التي تؤوي نازحين قرب المكان.

– المقاومة الفلسطينية: استهدف مقاتلونا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى في بيت حانون بقذيفة (TBG) مضادة للتحصينات واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة وقضوا على عدد من جنودها.

– وسائل إعلام فلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي يقصف مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقنابل الفوسفور الأبيض المحرم دولياً.

– المقاومة الفلسطينية : مقاتلونا استهدفوا 5 آليات صهيونية شرق دير البلح وسط قطاع غزة بعبوات العمل الفدائي وقذائف (الياسين 105) ودمروا 3 منها بشكل كامل.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قاعدة (رعيم) العسكرية للاحتلال الإسرائيلي و مستوطنة (سديروت) على أطراف قطاع غزة برشقات صاروخية ردا على مجازره المتواصل بحق أهالي قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرق دير البلح وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

– المكتب الإعلامي في غزة: استشهاد أكثر من 700 فلسطيني جراء مجازر الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات ال 24 الماضية.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

– وسائل إعلام فلسطينية: عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حافلة توزع مساعدات على الأهالي قرب مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة صهيونية متوغلة غرب جباليا شمال قطاع غزة بقذيفة (الياسين 105)

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنتي (ريعيم) و(مفتاحيم) على أطراف قطاع غزة برشقات صاروخية رداً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات العدو الإسرائيلي شرق مستوطنة “ماجين” برشقة صاروخية ردا على مجازره المتواصلة في قطاع غزة.

– عشرات الشهداء والجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

– الأونروا تحذر من انتشار الأمراض في غزة

– الدفاع المدني في غزة: آلاف الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي ولا نستطيع انتشالهم ونناشد المجتمع الدولي بإدخال طواقم دفاع مدني وآليات لدعمنا.

– المقاومة الفلسطينية تقضي على عدد كبير من جنود الاحتلال في غزة

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا رصدوا تمركزاً لـ 60 من جنود الاحتلال الإسرائيلي في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك وسط قطاع غزة وزرعوا 3 عبوات مضادة للأفراد حول التمركز ثم فجروها موقعين عدداً كبيراً من القتلى في صفوفهم.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء وعدد من الجرحى في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة جنوب قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف مستوطنات محاذية لقطاع غزة برشقة صاروخية رداً على استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: زوارق الاحتلال الإسرائيلي الحربية تقصف شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 15 شهيداً وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 آليات عسكرية وجرافة للاحتلال الإسرائيلي بقذائف التاندوم في بيت حانون ومنطقة التوام شمال غرب غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة.

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