سورية تنضم إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي

انضمت سورية خلال مشاركتها في قمة العمل المناخي التي عقدت في دبي إلى إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود والزراعة المستدامة والعمل المناخي، إضافة إلى التعهد العالمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتعهد التبريد العالمي، وإعلان المناخ والصحة.

وفي تصريح على هامش القمة، أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن الجلسات الحوارية التي تخللت القمة شارك فيها الوفد الفني السوري الذي يمثل مختلف الوزارات المعنية وخاصة الجلسات التي تمخض عنها تبني الإعلانات المذكورة؛ وانضمت سورية لهذه الإعلانات كما هو الحال دائماً في كل الاتفاقيات، وسورية من أوائل الدول التي انضمت للاتفاقيات في مجال البيئة.

وقال المهندس مخلوف: نأمل أن تنعكس هذه البيانات على التعاون الدولي فيما يخص المواضيع البيئية، وسورية تأمل أن تستفيد من صناديق التكيف والتمويل في مجال البيئة.