المركزي الإماراتي يصدر ورقة نقدية جديدة فئة 500 درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن إصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة 500 درهم، مُصنعة من مادة البوليمر، ضمن مشروع الإصدار الثالث للعملة الوطنية، مع تصاميم فريدة

وخصائص أمنية متطورة، تعكس دور الإمارات في المستقبل المستدام ورؤيتها الريادية في المجال المناخي.

يتضمن التصميم رموزًا وصورًا تعبر عن التنمية والثقافة والسياحة في الإمارات، مع تركيز على الاستدامة والرؤية البيئية.

تجسد الورقة النقدية جناح الاستدامة “تيرّا” في مدينة إكسبو دبي على الوجه الأمامي، مُبرزة إسهام الإمارات في المجال البيئي، بينما يظهر المتحف المستقبل وأبراج الإمارات على الوجه الخلفي، مع تكنولوجيا البوليمر لزيادة المتانة والاستدامة.

تُبرز الورقة ميزات أمنية متطورة، منها تقنية رقائق الأمان متعددة الألوان، وإضافة رموز بريل لتسهيل التعرف عليها للمكفوفين.

تم طرح الورقة للتداول في 30 نوفمبر 2023، مع التأكيد على أنها مُضمنة قانونياً وتُعتبر مكملة للعملة الورقية والبوليمر المتداولة حالياً.



العين