المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تعلن العام 2023 الأشد حراً على الإطلاق

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن العام 2023 هو الأكثر حرارة على الإطلاق.

ووفقاً لتقرير "حالة المناخ العالمي لعام 2023 " الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كانت درجات الحرارة العالمية أعلى بحوالي 1.4 درجة مئوية (2.5 فهرنهايت) عن متوسط ما قبل عصر الصناعة للأشهر العشرة الأولى من العام، وهذا يكفي لإعلانه العام الأكثر سخونةً على الإطلاق حتى مع بقاء شهر على نهاية العام.

وأظهر التقرير استمرار ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة المسؤولة عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب في عام 2023، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى تاريخي في العام الماضي.

وبحسب التقرير، يرجع جزء من الارتفاع القياسي في درجات الحرارة لهذا العام إلى ظاهرة "نينيو"، وهي ظاهرة دورية تُعرف بارتفاع درجة حرارة شرق المحيط الهادئ والتي عادةً ما تؤدي إلى درجات حرارة أكثر ارتفاعاً وتحولات في أنماط الطقس في الكثير من أنحاء العالم، لكن بعض المناطق التي تعاملت مع درجات حرارة أعلى من المعتاد، بما في ذلك شمال شرق المحيط الأطلسي، لا تتوافق مع الأنماط النموذجية المرتبطة بظاهرة "إل نينيو"، كما ورد في التقرير.

وبحسب التقرير، أدت موجات الحر خلال صيف نصف الكرة الشمالي إلى ارتفاع قياسي في درجات الحرارة في العديد من البلدان، وبلغت درجات الحرارة في سردينيا الإيطالية 48.2 درجة مئوية في 24 تموز، أي أقل ب 0.6 درجة مئوية فقط من الرقم القياسي الذي شهدته أوروبا، كما سجلت درجات الحرارة في أغادير، في المغرب، رقماً قياسياً في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عندما وصلت إلى 50.4 درجة مئوية، في 11 آب.