منها الإمارات والعراق.. دول عربيّة تقرر خفض إنتاجها النفطي في الربع الأول من 2024

أعلنت عدّة دول عربيّة أنها قررت خفض إنتاجها النفطي طوعاً في الربع الأول من 2024.

وبحسب ما نقلت العديد من الوسائل الإعلامية، فإن الإمارات العربية المتحدة ستُخفض إنتاج النفط طوعاً 163 ألف برميل يومياً في الربع الأول من 2024، كما ستُمدّد المملكة العربية السعودية خفض إنتاجها الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية آذار.



بدوره، سيُخفض العراق الإنتاج طوعاً 220 ألف برميل يومياً خلال الفترة المذكورة، وكذلك الأمر بالنسبة لسلطنة عمان التي ستُخفض الإنتاج طوعاً 42 ألف برميل يومياً من كانون الثاني وحتى آذار 2024.

كما أعلنت الكويت خفض الإنتاج طوعاً 135 ألف برميل يومياً، بداية من كانون الثاني وحتى آذار المقبل، كذلك، أكّد بيان لوزارة الطاقة أنّ الجزائر تخطط لخفض إنتاجها النفطي طوعاً 51 ألف برميل يومياً للربع الأول من عام 2024، ليصل هدف إنتاجها النفطي إلى 908 آلاف برميل يومياً.