الايكونومست : دمشق أقل دول العالم تكلفة للمعيشة

صعدت سنغافورة وزيورخ إلى مركز الصدارة كأغلى مدن للعيش في عام 2023، متفوقتين على نيويورك، وفقًا لتقرير حديث لـ “إيكونوميست إنتلجنس”.

تسببت التكلفة العالية لامتلاك السيارة وارتفاع أسعار المشروبات والمواد الغذائية في تفوق سنغافورة، بينما يُرجع نجاح زيورخ جزئيًا إلى الفرنك السويسري القوي.

جنيف ونيويورك احتلتا المركز الثالث، وهونغ كونغ جاءت في المركز الخامس.

ارتفع متوسط الأسعار العالمية بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وشهدت المدن الصينية انخفاضًا بسبب التقدم البطيء للاقتصاد وتراجع الطلب.

فيما تظل دمشق أرخص مدينة.

وهذه قائمة بأغلى عشر مدن في العالم لعام 2023، حيث تحتل سنغافورة وزيوريخ المركز الأول، تليهما جنيف ونيويورك في المركز الثالث.

تأتي هونغ كونغ في المركز الخامس، بينما تحتل لوس أنجلوس المركز السادس، وباريس المركز السابع.

كما تظهر كوبنهاغن في المركز الثامن بالتساوي مع تل أبيب، فيما يأتي سان فرانسيسكو في المركز العاشر.

صاحبة الجلالة