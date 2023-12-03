لصان يقتلان امرأة بحلب ويسرقانها

حيد لصان سيدة في محافظة حلب نتيجة ضربها على الرأس ، إذ قالت السلطات المحلية, أن إبلاغاً وصل إلى قسم سيف الدولة للأمن الجنائي من عمليات قيادة شرطة مدينة حلب بإسعاف سيدة تدعى “نضال” إلى مشفى حلب الجامعي، إثر تعرضها لضرب بحجر على رأسها، ضمن منزلها الكائن في منطقة سيف الدولة ومفارقتها الحياة جراء ذلك.

وبإجراء الكشف تبين سرقة مبلغ 80 ألف دولار أمريكي و4 ملايين ليرة سورية بالإضافة إلى ساعة يد.

وحسب ما تم نقله فقد تم حصر الشبهة بشخصين من أقارب المغدورة وهما المدعوان “نضال” و”محمود” لإقدامهما على سرقة مبالغ كبيرة خلال فترة وجيزة، وتم إلقاء القبض على الأول في قرية حيان بريف حلب، وإلقاء القبض على الثاني أثناء محاولته الهرب خارج المدينة.

واعترف المتهمان بالتخطيط لقتل المغدورة وسرقة منزلها، وبالفعل دخلا إلى منزلها وقاما بضربها بواسطة حجر على رأسها كانا قد أخفياه ضمن ملابسهما قبل دخول المنزل، وبعد إرتكاب جريمتهما قاما بسرقة المبلغ المذكور وإخفائه في منزل أحدهما.

وكان ناشطون وثقوا وقوع 196 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، وراح ضحية تلك الجرائم 224 شخص، هم: 49 سيدة، و153 رجل، و22 طفل، وقع منها في حلب 13 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و6 سيدات و6 رجال.