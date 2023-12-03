اسرائيل اغتالت ضابطين إيرانيين بدمشق

أعلنت العلاقات العامة للـحرس الثـوري الإيـرانـي مقتل ضابطين في الحرس الثوري باسم محمد علي عطائي شورتشه وبَناه تقي زاده، خلال قيامهما بمهمة الاستشارية في “جبهة المقاومة الإسلامية السورية” وفقاً لما قالته وكالة تسنيم الإيرانية.

وقال موقع العربية نت أن العنصرين على صلة بحزب الله اللبناني ، كما تمت إصابة سبعة عناصر آخرين في الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا الليلة الماضية. وقال المرصد إن الغارات استهدفت مواقع لحزب الله في ريف دمشق.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات، فجر السبت، في محيط دمشق، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات على الفور.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إنه في حوالي الساعة 1:35 من فجر اليوم السبت، نفذت إسرائيل غارات جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة “بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

منذ بدء النزاع عام 2011 شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت أهدافا للجيش السوري وأخرى لحزب الله اللبناني.

وصعدت إسرائيل وتيرة استهدافها الأراضي السورية منذ شن حركة حماس في 7 أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر تصديها لما تصفها بمحاولات طهران لترسيخ وجودها العسكري في هذا البلد.

وكان مطار دمشق الدولي قد خرج عن الخدمة مجدداً، الأحد الفائت، جراء تعرضه لقصف إسرائيلي، وفق المرصد.