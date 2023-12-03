الوضع ينفجر من جديد جنوب لبنان

توترات أمنية وتصعيدات عسكرية مع قوات الكيان الاسرائيلي شهدتها الحدود اللبنانية بالتزامن مع انتهاء الهدنة في قطاع غزة.

ونقل موقع البوابة خبراً عن عن استشهاد 3 مدنيين فيما نعى حزب الله احد مقاتليه ، بدوره إعلام الاحتلال الاسرائيلي قال ان المجلس الإقليمي “الجليل الأعلى” أبلغ المستوطنين المقيمين في جميع المستوطنات التي تم إخلاؤها أنه بناءً على تقييم الجيش للوضع، يُطلب منهم تجنّب التنقل من وإلى المستوطنات إلا في حالات الطوارئ وبموافقة مسبقة، وسيتم إغلاق أبواب المستوطنات ومسارات الطرق.

وامس، اعلن حزب الله إنه قصف الساعة 11:20 مساءً بصواريخ الكاتيوشا “الغراد” مرابض مدفعية ديشون ‏التي قصفت عصر هذا اليوم بلدة حولا وحقق فيها “إصابات مباشرة”، ودوت صفارات الإنذار في ديشون بالجليل الأعلى قرب الحدود اللبنانية وافادت معلومات عن سماع انفجارات في القطاع الأوسط من الجنوب

صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت ان حزب الله نجح أربع مرات على الأقل في الشهر الماضي في اختراق أجواء الجليل وتفجير طائرات مسيّرة وتبعا لذلك إصابة جنود. *

وقالت قناة المنار التابعة لحزب الله ان “الاعتداءات الصهيونية” تركزت على

– قصف مدفعي على منطقتي “حامول” و “الروسيات” في اطراف الناقورة

– سقوط قذائف على أطراف مارون الراس و يارون

– قصف استهدف منزلا خاليا للمرة الرابعة في أطراف بليدا

– ثلاثة صواريخ إستهدفت أطراف القوزح

الى جانب الشهيد من حزب الله، اعلن عن استشهاد اسيرة محررة هي ناصيفة مزرعاني ونجلها محمد في قصف اسرائيلي على مناطق الجنوب

