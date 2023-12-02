آخر صرعات سرقة مازوت السرافيس.. مراية الـ "GPS"

02-12-2023

آخر صرعات سرقة مازوت السرافيس.. مراية الـ "GPS"

في نمط جديد من الاحتيال والتلاعب، كشف مصدر في وزارة النفط عن قيام لجنة ضبط المخالفات في محروقات بضبط ثلاثة أجهزة GPS تعود لمركبات تعمل على خط برامكة جديدة عرطوز، مخبأة بطريقة فنية في مرآة لأحد السرافيس، بهدف التلاعب بمخصصاتها والاتجار بها بطريقة غير شرعية.

 

وأوضح المصدر أنه يبلغ قيمة الكمية المتلاعب فيها يومياً بنحو 40 مليون ليرة شهرياً.

 

وأكد إحالة المخالفين إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

 

 الوطن أون لاين

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