فرع مكافحة المخدرات في دمشق يلقي القبض على ثمانية أشخاص بينهم امرأتين

في إطار ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة، تمكن فرع مكافحة المخدرات بدمشق من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص بينهم امرأتين وضبط بحوزتهم كمية ( 5,400 ) خمسة كيلو وأربعمائة غرام من مادة الحشيش المخـ.در على الشكل التالي :

- خمسة أشخاص بينهم امرأة في محلة ( عين ترما ) بريف دمشق وضبط بحوزتهم ( 2,800 ) اثنان كيلو وثمانمائة غرام من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بحيازة وتعاطي وترويج المواد المخـ.درة ضمن مدينة دمشق وريفها بالاشتراك مع آخرين متوارين.

- ثلاثة أشخاص بينهم امرأة في محلة المزة وضبط بحوزتهم ( 2,600 ) اثنان كيلو وستمائة غرام من مادة الحشيش المخـ.در وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على حيازة وترويج المواد المخـ.درة بالاشتراك مع آخرين متوارين.

وبتدقيق أوضاع المقبوض عليهم تبين وجود عدة إذاعات بحث بحق البعض منهم بجـ.رائم السرقة والمخـ.درات، وما تزال الأبحاث جارية عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.