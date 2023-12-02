سوريان بقبضة الأمن التركي بعد سرقة مجوهرات بقيمة 1.5 مليون ليرة

تمكنت السلطات التركية في مدينة أولوس، من القبض على لاجئين سوريين يبلغان من العمر 20 و23 عامًا بتهمة الاحتيال على تاجر مجوهرات تركي.

قاد اللاجئان الصالح وواصل تاجر المجوهرات إلى مكان اختاروه، حيث سرقوا منه مجوهرات وذهبًا تقدر قيمتها بأكثر من مليون ونصف ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 52 ألف دولار أمريكي.

ووفقًا للتفاصيل الواردة في وسائل الإعلام التركية، قام السوريان بإقناع صاحب المحل، الذي يُدعى عثمان، بأنهما من رجال الشرطة، وأنه يجب عليه إجراء اختبار لكميات الذهب في متجره بمدينة أولوس.

ولتحقيق ذلك، طلبوا منه الذهاب إلى مكان قرره اللاجئان السوريان.

على الرغم من عدم ظهور أي مؤشرات على احتيال من قبل السوريين أمام التاجر التركي، إلا أن الأخير ندم لاحقًا بعدما قدّموا له كميات من الذهب والمجوهرات ليتأكدوا مما إذا كانت مسروقة.

وقام التاجر بالاتصال بالشرطة وتقديم شكوى ضدهما.

تم توجيه اتهامات للسوريين بانتحال صفة أمنية والسرقة، وتمت إعادة المجوهرات والذهب التي سرقوها إلى صاحب المحل بعد العثور عليها في سيارة كانا يستخدمانها والتي انتحلا فيها صفة رجال الشرطة.

سيتم نقلهما للنيابة العامة للمحاكمة.

وكالات