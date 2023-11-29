29-11-2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد ضابطين فروا من المعركة في القطاع
قررت القيادة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي إقالة قائد كتيبة ونائبه بعد انكسارهما في مواجهة مع مقاتلي “كتائب القسام” في شمال قطاع غزة.
تمت الإقالة خلال المعارك البرية قبل تنفيذ الهدنة، وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن انسحاب الوحدة بسبب نقص الدعم العسكري والغطاء الجوي، مما أدى إلى أزمة داخلية في الكتيبة.
القرار جعل نحو نصف الجنود يرفضون العودة للخدمة العسكرية.
تدخل الجيش الإسرائيلي لتعويض الفجوة بجنود من وحدات أخرى، مع التأكيد على شجاعة المقاتلين في مواجهة “حماس”.
الجزيرة
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