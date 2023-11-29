جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد ضابطين فروا من المعركة في القطاع

29-11-2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطرد ضابطين فروا من المعركة في القطاع

قررت القيادة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي إقالة قائد كتيبة ونائبه بعد انكسارهما في مواجهة مع مقاتلي “كتائب القسام” في شمال قطاع غزة.

تمت الإقالة خلال المعارك البرية قبل تنفيذ الهدنة، وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن انسحاب الوحدة بسبب نقص الدعم العسكري والغطاء الجوي، مما أدى إلى أزمة داخلية في الكتيبة.

القرار جعل نحو نصف الجنود يرفضون العودة للخدمة العسكرية.

تدخل الجيش الإسرائيلي لتعويض الفجوة بجنود من وحدات أخرى، مع التأكيد على شجاعة المقاتلين في مواجهة “حماس”.


الجزيرة

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...