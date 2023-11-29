29-11-2023
سرقة مخصصات مركبات بنصف مليار ليرة شهرياً
كشف مصدر في وزارة النفط أن لجنة ضبط المخالفات في شركة محروقات ضبطت بالتعاون مع إدارة الأمن الجنائي 27 جهاز تتبع إلكتروني GPS مجمعة في عدد من وسائل النقل العامة في محافظة ريف دمشق بهدف التلاعب بكميات المازوت المخصصة والاتجار بها.
وأوضح المصدر أن المخالفات المضبوطة 7 أجهزة تعود لبولمانات، والـ20 المتبقية تعود إلى سرافيس.
وتصل قيمة المخصصات المتاجر بها العائدة لهذه المركبات ما يقارب النصف مليار ليرة شهرياً.
وأكد المصدر توقيف المتلاعبين وإحالتهم للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
الوطن أون لاين
إضافة تعليق جديد