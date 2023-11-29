2970 ضبطاً حراجياً منذ بداية العام

أوضح مدير الحراج في وزارة الزراعة علي ثابت أنه يجري التعديل على قانون الضابطة الحراجية، لوجود بعض الثغرات به في طرق تنظيم الضبوط، وتنفيذها، إلى جانب عدم وضوح بعض النقاط ضمنها، في ظل التعديات الكبيرة التي تطال الحراج حالياً.

وذكر ثابت أنه بسبب عدم توفر المازوت، تلجأ الناس لاستخدام الحطب للتدفئة، حيث سجل منذ بداية العام وحتى تاريخه هذا العام 2970 ضبطاً حراجياً، أغلبها ضبوط قطع وتشويه حراج، والعام الماضي3265 ضبط قطع حراجي، بالتعاون مع الجيش وقوات الدفاع المدني، وعناصر الضابطة الحراجية.

وبين ثابت أن مساحة مساحة الحراج في البلاد تبلغ تقريباً 527 ألف هكتار، 232 ألف هكتار حراج طبيعي، وقسم آخر وفقاً لخطة وزارة الزراعة يجري العمل على زراعتها بالحراج لإعادة تأهيل المواقع الحراجية بمساحات محددة.

وعن إمكانية الحصول على الحطب عن طريق زراعة غابات لهذا الغرض، أكد ثابت أن الغابات الموجودة حالياً هي غابات وقاية، ولا توجد غابات إنتاجية بغرض التدفئة، ولا توجد كميات للتوزيع على الناس كأحطاب، مشيراً إلى الأنواع التي تُزرع صالحة للمواقع، وطبيعية مناسبة بيئياً ومناخياً لها.

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