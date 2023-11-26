إعادة التغذية الكهربائية لمدينة الحسكة

أعادت الشركة العامة للكهرباء تغذية مدينة الحسكة ومحيطها بالتيار الكهربائي، بعد إصلاح العطل الفني الذي حدث صباحاً في محطة كهرباء المبسطة (66/20 ك.ف).

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس صالح إدريس أن انقطاع التيار الكهربائي عن عموم مدينة الحسكة منذ صباح اليوم كان نتيجة عطل فني تعرضت له كابلات الوصول الرئيسية في محطة (المبسطة) التي تغذي المدينة بالكهرباء، حيث تم استنفار ورشات الصيانة لإنجاز الإصلاح بأسرع وقت ممكن، وإعادة التغذية الكهربائية للدوائر والمؤسسات الخدمية، ومن ثم المشتركين ضمن مركز المدينة والأحياء تباعاً.

يشار إلى أن الشركة العامة لكهرباء الحسكة أنجزت خلال الأسبوع الماضي العديد من الصيانات للخطوط الكهربائية المنخفضة والمتوسطة التي تعرضت للأضرار نتيجة العاصفة الغبارية التي أثرت على المحافظة.