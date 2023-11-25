الأرصاد: الجو غائم إلى ماطر مصحوب بالعواصف وحبات البرد

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل في بعض المناطق، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول الى غائم مساءً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر على المنطقة الساحلية والجزيرة بعد منتصف الليل تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية.

ويكون الجوسديمياً مغبراً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، ويبقة الجو ليلاً بارداً بشكل عام خاصةً على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة خاصة على المناطق الشرقية والجزيرة تتجاوز سرعتها 45 كم في الساعة تثير الغبار في تلك المناطق، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر الجو يوم الأحد، غائماً جزئياً بشكلٍ عام إلى غائم ماطر على المنطقة الساحلية ويمتد الهطل تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر ليشمل أغلب المناطق الداخلية، وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً خاصةً في المنطقة الساحلية مساءً.

و تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، مع اجواء سديمية مغبرة في المنطقة الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة بينما تكون جنوبية غربية في باقي المناطق معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز سرعتها 75 كم في الساعة خاصة في المناطق الساحلية، والبحر عالي ارتفاع الموج.