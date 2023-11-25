كم يبلغ عدد الأسرى من النساء والقصّر الفلسطينيين في سجون الاحتلال؟

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، استناداً على تقارير منظمات معنية بشؤون الأسرى، أن عدد الأسرى الفلسطينيين القاصرين والنساء في سجون الاحتلال هو 300 فرد.

وبلغ عدد الأسرى من القصّر في السجون “الإسرائيلية” وفق التقارير 206 أسيراً ما بين 13 و18 عاماً، جلّهم من عمر 16 عاماً وما دون، وتعتبر القدس صاحبة العدد الأكبر بين المدن الفلسطينية لناحية الأسرى الأطفال بـ60 أسيراً.

وأضافت التقارير، أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال بلغ 94 أسيرة، إضافة لـ9 أسيرات بهدف الضغط على أزواجهن وأولادهن، وتملك القدس أيضاً العدد الأكبر بين المدن الفلسطينية لناحية الأسيرات بـ28 أسيرة.

وسرت هدنة صباح الجمعة الماضي، بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال يسري خلالها وقف إطلاق نار، وجميع الأعمال القتالية، وإدخال المساعدات للقطاع وتبادل الأسرى من النساء والاطفال وهو ما فرضته المقاومة منذ بداية المعارك.

يذكر أن الدفع الأولى من الأسرى الفلسطينيين خرجوا ليل الجمعة، من سجن “عوفر” وبلغ عددهم 39 أسيرة وأسير طفل محرر أبرزهم مرح باكير.