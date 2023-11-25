كشف تفاصيل جريمة قـتل امرأة أربعينية بحمص

كشفت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” عن تفاصيل حادثة مقتل امرأة في ريف حمص بعد مرور عام من وقوع الجريمة.

وأوضحت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في حمص تمكن من حل لغز اختفاء المواطنة (غضبة. ع)، التي فُقِدت في مزارع الأوراس بمدينة حمص في 31 أكتوبر 2022.

وفي تصريحها، أشارت الوزارة إلى أن المعلومات والأدلة أشارت إلى تورط المدعوين (أسامة. م) و(معتز. ق) في حادثة اختفاء المذكورة، وقد تم إلقاء القبض عليهما.

وأكدت الوزارة في منشورها أن خلال التحقيق معهما، اعترفا بأنهما استدرجا المغدورة (غضبة)، التي كانت صديقة والدة أحدهم (أسامة)، وكانت تزورهم بانتظام بهدف سرقة المصوغات الذهبية.

وأضافت الوزارة أن (معتز) قام بقتلها خنقًا، ثم لفها بغطاء قماشي ونقلها إلى مكب القمامة وأشعلوا النار في الجثة لإخفاءها، وقاموا بتصريف المسروقات لدى شخص متوارٍ عن الأنظار.

وفي إشارة إلى التحقيقات، أكدت الوزارة أنه تم العثور على موقع رمي الجثة بتوجيهاتهم، ولكن لم يتم العثور عليها بسبب مرور عام على الحادثة وحرق الجثة وفقدان المعالم وتجريف المكان.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء لتلقي عقوبتهما، مع استمرار البحث عن المتوارين.

يُشار إلى أن العديد من جرائم القتل في المحافظات السورية تكون بسبب السرقة أو نتيجة لخلافات شخصية، وتقوم وزارة الداخلية بنشر تفاصيلها بعد القبض على المرتكبين.