 ما قصة المرض التنفسي الغامض الذي يتفشى في الصين؟

أثناء الأيام الأخيرة، طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين توفير مزيد من التفاصيل حول ارتفاع حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي في شمال البلاد، المعروفة باسم “التهاب رئوي غامض”.

وأكدت الصين أنها “لم تكتشف أي مسببات غير عادية أو جديدة” مرتبطة بتزايد الحالات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة “فرانس برس” يوم الجمعة، أكدت الصين أنها لم تتعامل مع أي عوامل أو أعراض جديدة، وأن زيادة الإصابات في أمراض الجهاز التنفسي تعود إلى عوامل معروفة.

وأوضحت المنظمة الصحية العالمية أنها عقدت اجتماعًا عبر الهاتف مع السلطات الصينية للحصول على مزيد من المعلومات حول الوضع.

تابعت المنظمة الدولية أنها مستمرة في رصد الوضع بعناية وتتواصل مع السلطات الصينية. وأكدت أنها ستقدم المزيد من التحديثات حسب الضرورة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد بدأت في مراقبة زيادة في حالات أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال في شمال الصين منذ منتصف تشرين الأول. وفي 21 نوفمبر، أصدرت إخطارًا حول تقارير عن “التهاب رئوي غير معروف”.

وأصدر برنامج مراقبة الأمراض التابع للأمم المتحدة في 21 نوفمبر، إخطارا حول تقارير عن “التهاب رئوي غير مشخص”، وذلك استنادا إلى تقرير لقناة “إف تي في نيوز” التايوانية، أشار إلى أن مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينغ (500 ميلا عن العاصمة)، مكتظة بالأطفال المرضى.

وبحسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد نقلت القناة التايوانية عن مواطن من بكين قوله، إن “الكثيرين يدخلون إلى المستشفى. لا يسعلون ولا تظهر عليهم أي أعراض، بل يعانون فقط من ارتفاع درجة الحرارة ويصاب العديد منهم بعقيدات الرئة”.

وكالات