تحرير 39 أسيراً فلسطينياً

عانق 39 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي الحرية مقابل إفراج المقاومة عن 13 من محتجزي الاحتلال لديها ضمن اتفاق التهدئة المؤقتة.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية يوم أمس الجمعة 24/11/2023عن المقاومة قولها في بيان: نتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني، وإلى مقاومتنا المنصورة التي أجبرت العدو الصهيوني بصمودها وتصديها البطولي وفعلها العظيم في ميدان المعركة، على الإفراج عن أسيراتنا الماجدات وأسرانا الأطفال من معتقلات الاحتلال.

وأكدت المقاومة أن إنجاز اتفاق التهدئة المؤقتة، لم يكن ليتحقق لولا صمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، وإفشاله مؤامرة التهجير، ولولا بطولات المقاومة التي أجبرت النازيين الجدد على الرضوخ لشروطها.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم بتوقيت فلسطين المحتلة، بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الذي أسفر عن استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 36 ألفاً.