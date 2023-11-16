السلطات التركية تغرّم شاب سوري بملايين الليرات بسبب طائر!

ضبطت فرق قيادة الدرك الإقليمية أثناء التفتيش في منطقة أكبيز بولاية هاتاي سيارة يقودها شخص يحمل الجنسية السورية وبداخلها نحو 4 آلاف من طائر الحسون ، ووفقاً لموقع Ekonomim فقد غرمت السلطات التركية المواطن السوري بملايين الليرات بعد ضبطه.

وأضاف أن طيور الحسون تحظى بشعبية كبيرة ومع ذلك، فإن صيدها محظور بموجب القانون نظرًا لأنها مهددة بالانقراض ، وبحسب مصدر، فرضت فرق مديرية حماية الطبيعة والحدائق الوطنية في هاتاي غرامة إدارية قدرها 5 ملايين و600 ألف ليرة على سائق المركبة السوري ، أما الطيور فقد تم إطلاق سراحها وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية من قبل فرق مديرية حماية الطبيعة.

ويمنع القانون التركي اصطياد الحيوانات المُدرجة تحت الحماية، والصيد خارج الأوقات المخصصة للصيد، والصيد عبر نصب فخ أو ما شابه.

وفي وقت سابق، غُرّمت السلطات التركية سورياً (43 عاماً)، في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد، بـ 7 آلاف و200 ليرة تركية، وذلك لاصطياده 12 طائر حسّون.

كما غرّمت مديرية حفظ البيئة في ولاية بورصة العام المنصرم شخصاً أجنبياً، لم تحدّد جنسيته، بـ 22 ألفاً و413 ليرة تركية، وذلك لاصطياده 27 طائر حسون.