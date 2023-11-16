رحلات السـورية للطيران باتجاه القاهرة تنتظر “منح الإذن المصري”

كشف مدير الخطوط الجوية السورية في اللاذقية م. فادي خير بيك أن موضوع تسيير الرحلات من مطار اللاذقية الدولي إلى القاهرة حالياً متوقف عند سلطة الطيران المدني في مصر حيث لم تمنح الإذن للطيران القادم من مطار اللاذقية بالهبوط في مطار القاهرة حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الموضوع قيد المتابعة حالياً، آملاً أن يتم منح الإذن قريباً.

وقال خير بيك فور منح الإذن من قبل الطيران المدني المصري، المؤسسة جاهزة لتسيير رحلات فوراً، مبيناً أن هناك ضغط وتراكم في الرحلات لمدة شهر و 10 أيام أي منذ خروج مطار دمشق عن الخدمة، وأن المؤسسة تتابع هذا الموضوع.

ووفقاً لخير بيك أيضاً، سيتم تسيير رحلة غداً مساءً إلى بورتسودان لإعادة الرعايا السوريين العالقين في جمهورية السودان، مبيناً أنه أسبوعياً يتم تسيير الرحلات من مطار إلى اللاذقية إلى عدة دول وفق البرنامج التالي: 4 رحلات إلى دبي، رحلتان إلى أبوظبي، رحلتان إلى الشارقة، رحلتان إلى الدوحة، رحلتان إلى الكويت، رحلة إلى موسكو، إضافة إلى تسيير رحلات إلى بغداد حسب الحاجة، ورحلة أسبوعية إلى القامشلي.

يذكر أنه منذ توقف الرحلات من سوريا إلى مصر يضطر السوريون للحجز والسفر إلى القاهرة عبر الدول المجاورة وبالأخص لبنان.