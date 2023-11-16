توقعات بمنخفض جوي يتخلله هطولات مطرية مع بداية الأسبوع المقبل

توقع رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش، أن تشهد بعض المناطق السورية منخفض جوي لكنه يكون أقل تأثيراً من المنخفض الماضي.

وأوضح جاويش أن المنخفض الجوي تبدأ فعاليته ليل السبت في المنطقة الساحلية لينتقل بعدها يوم الإثنين إلى بعض المناطق الداخلية.

وبحسب جاويش فإن المنخفض مركزه شمال البحر الأسود لذلك سيكون تأثيره أقل محلياً مقارنة مع المنخفض الماضي الذي كان مركزه أقرب لسوريا في البحر المتوسط.

وقال جاويش: “المنطقة الساحلية ستشهد خلال المنخفض المتوقع هطولات مطرية فيما ستشهد المناطق الداخلية أيضاً هطولات مطرية لكنها تكون أقل غزارة مقارنة مع كمية الهطل أيام المنخفض الماضي”، لافتاً إلى أن الرياح ستنشط خلال المنخفض لتصبح سرعتها 60 كيلو متراً في الساعة.

وختم رئيس مركز التنبؤ بالأرصاد الجوية شادي جاويش كلامه لـ “أثر”، مبيناً أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة غداً الجمعة والسبت ثم تشهد انخفاض يومي الأحد والإثنين لتصبح أدنى من معدلاتها.

وتشير التوقعات الأخيرة إلى أن الهطولات الثلجية ستكون في المرتفعات الجبلية العالية فقط في الوقت الحالي.

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