المقاومة اللبنانية تستهدف قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي قرب صفد بالصواريخ

استهدفت المقاومة اللبنانية قاعدة عسكرية للعدو الإسرائيلي قرب مدينة صفد بالصواريخ وحققت فيها اصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة استهدف مقاتلونا قاعدة عين زيتيم للعدو الإسرائيلي قرب مدينة صفد مقر لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 بـ 48 صاروخ ‌‏كاتيوشا وتمت إصابتها بشكل مباشر”.

واستهدفت المقاومة بالأسلحة الصاروخية موقع ‏خربة ماعر للعدو الإسرائيلي ومرابضه وحققت فيه إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة بصاروخ موجه دبابة ميركافا في موقع الراهب وأصابتها بشكل مباشر، واستهدفت بالأسلحة ‏الموجهة قوة مشاة للعدو حضرت إلى مكان الدبابة المستهدفة ما أدى إلى سقوط عناصر القوة بين قتيل وجريح.

واستهدف رجال المقاومة تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في مواقع الضهيرة وجل العلام ومحيط مستوطنة سعسع وبركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

كما استهدفت المقاومة اللبنانية تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة “المنارة” بصاروخين موجّهين وأصابتهم إصابة ‏مباشرة، واستهدفت تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب وتل شعر وحرج رميم بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات ‏مباشرة.