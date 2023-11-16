سورية تفتح أبوابها وحدودها أمام العراقيين

22-11-2023

سورية تفتح أبوابها وحدودها أمام العراقيين

أعلنت مصادر داخل مجلس الأعمال السوري – العراقي عن تغيير في سياسة الدخول إلى سورية، حيث أكدت أن الحكومة السورية قررت السماح لجميع المواطنين العراقيين بدخول أراضيها ابتداءً من يوم الأربعاء، دون الحاجة إلى موافقة أمنية أو تأشيرة دخول.

وأوضحت المصادر أن هذا القرار فعّال فورًا وسيشمل جميع نقاط الدخول البرية والجوية.

وفي ختام تصريحاته، أشار المصدر إلى أن المواطن العراقي سيحصل على تأشيرة الدخول مباشرة عند وصوله إلى نقطة الدخول الحدودية المختارة.

في المقابل، يحتاج السوريون إلى تصريح سفر إلكتروني “eTA” من السلطات العراقية يمكن الحصول عليه عبر الإنترنت قبل دخول العراق عبر المنافذ الحدودية، بحسب موقع “guide consultants” الذي يرصد قوة جوازات السفر.

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