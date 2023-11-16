تعزيزات للجيش الأردني على الحدود مع الأراضي المحتلة... ماذا يحدث؟

أثار فيديو تم تداوله حول إرسال الجيش الأردني لتعزيزات إلى الحدود مع فلسطين اهتمامًا كبيرًا من قبل مستخدمين نشطين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يُظهر الفيديو مشاهد لدبابات وناقلات جند وتعزيزات عسكرية أردنية في طريقها نحو الحدود، ويظهر أيضًا تمركز قوات الجيش الأردني في المناطق الحدودية الغربية.

وأشار الإعلامي سمير الحياري إلى أن هذه التحركات العسكرية الأردنية على الحدود مع فلسطين تشكل “رسالة للعدو الإسرائيلي بأن الأردن جاهز للحرب إذا تمت خطة تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأراضي الأردنية”.



وأضاف أن الأمر قد يكون ذو طابع أمني أكثر من إعلامي، ورجا التوضيح الرسمي حول أسباب هذه التحركات.

وفي تعليقه على الفيديو، أكد الحياري أن “الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية لم يوضح الأسباب الموجبة لتحركات الجيش باتجاه الحدود مع فلسطين”، معتبرًا أن الأسباب قد تكون أمنية أكثر من إعلامية وتستدعي التوضيح.

وتابع بالقول إنه يتوقع أن يتم إصدار توضيح رسمي، ودعا القوات المسلحة الأردنية إلى إصدار بيان لتوضيح الأسباب والملابسات التي دعت إلى هذه التحركات العسكرية.

وفي سياق متصل، أشار الحياري إلى أن الأردن كان يستعد لإقامة مستشفى ميداني عسكري في الضفة الغربية منذ أشهر، لكن تطورات الأوضاع في المنطقة جعلته يقرر نقل المستشفى إلى نابلس بدلاً من جنين.



على صعيد آخر، أكد نائب رئيس هيئة الأركان الأسبق قاصد محمود أن حركة نقل جنود الجيش الأردني لا تعد تغييرًا جوهريًا، وأشار إلى أن هناك تصعيدًا في الموقف السياسي الأردني، مُؤكدًا أن الأردن يرسل رسالة تحذيرية للاحتلال الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أوضح الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور محمد المقابلة أن التحركات العسكرية الأردنية تأتي في سياق إعادة توزيع القوات وترتيب مسرح العمليات المتعلق بالوضعية القتالية النهائية.



وأكد المقابلة أن الانتشار يتم وفقًا لخطة دفاعية تحسبًا لحدوث أي اعتداء أو استكمالًا لقرار سياسي قد يُتخذ، مُشيرًا إلى أن القرار قد يستلزم ردًا مقابلاً، ومن هنا جاءت هذه الخطوة الاستباقية من الجيش الأردني



الجزيرة

