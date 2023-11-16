المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية الليلة الماضية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وحققت في صفوفهم إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيان لها اليوم أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة هاجم مقاتلونا فريق الدعم ‏اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا التابع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

واستهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية أمس عدداً من مواقع وتجمعات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، موقعة فيها إصابات مباشرة.