المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا

22-11-2023

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية الليلة الماضية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع بياض بليدا، وحققت في صفوفهم إصابات مباشرة.

وذكرت المقاومة في بيان لها اليوم أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وتأييداً لمقاومته الباسلة هاجم مقاتلونا فريق الدعم ‏اللوجستي أثناء قيامه بأعمال الصيانة لتجهيزات موقع بياض بليدا التابع للعدو الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة”.

واستهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية أمس عدداً من مواقع وتجمعات قوات العدو الإسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة، موقعة فيها إصابات مباشرة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...