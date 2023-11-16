أكثر من 100 شهيد وعشرات الجرحى في اليوم الـ 47 لعدوان الاحتلال على غزة

استشهد أكثر من 100 فلسطيني وأصيب العشرات اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم السابع والأربعين على قطاع غزة المحاصر، إضافة إلى دمار كبير بالمنازل.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق غزة ورفح جنوب القطاع وبيت لاهيا ومخيمي النصيرات وسط القطاع وجباليا شماله، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات فيما يواصل الاحتلال حصار وقصف مستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية فجر اليوم التوصل إلى اتفاق هدنة في القطاع لمدة أربعة أيام، دون أن تحدد موعد بدء سريانها، مؤكدة أنها ستبقى الدرع الواقي والمدافع عن الشعب الفلسطيني حتى دحر العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

واستشهد أكثر من 14120 فلسطينياً بينهم 5840 طفلاً، وأصيب ما يزيد على 33 ألفاً، 75 بالمئة منهم أطفال ونساء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في بيان أمس أن 26 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت من الخدمة جراء قصف الاحتلال ونفاد الوقود، مشيرة إلى أن المستشفيات في شمال القطاع باتت خارج الخدمة تماماً، وأن أي جريح يتمكن من الوصول إليها سيبقى ينزف حتى يرتقي شهيداً، وهو مايريده الاحتلال لزيادة عدد ضحايا عدوانه، وتحديداً في شمال القطاع بهدف إجبار الأهالي على ترك منازلهم والنزوح إلى جنوب القطاع.