استشهاد 8 أفراد من الحشد الشعبي العراقي جراء عدوان أمريكي جنوب بغداد

استشهد 8 افراد من قوات الحشد الشعبي العراقي، جراء عدوان أمريكي استهدف اليوم مقار للحشد في منطقة جرف النصر جنوب العاصمة العراقية بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان: إن “عدداً من مواقع هيئة الحشد الشعبي تعرض فجر اليوم لاعتداءات أمريكية غادرة ارتقى على إثرها 8 شهداء و4 جرحى”، مبينة أن “الاعتداءات شملت قيادة عمليات الجزيرة ضمن قاطع جرف النصر شمال بابل، والتي استهدفت مقاتلينا الأبطال المرابطين أثناء أداء الواجب الوطني المقدس”.

وأدانت الهيئة “هذا العمل العدائي الذي يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق”.

من جهته أدان القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني العدوان الأمريكي الذي استهدف اليوم منطقة جُرف النصر جنوب العاصمة بغداد، وأوقع ثمانية شهداء وأربعة جرحى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: إن “الحكومة العراقية تؤكد أنها تتعامل مع التصعيد الأخير على أنه تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية”، مضيفاً “ندين بشدة الهجوم الذي استهدف منطقة جُرف النصر، والذي جرى دون علم الجهات الحكومية العراقية ما يُعد انتهاكاً واضحاً للسيادة ومحاولة للإخلال بالوضع الأمني الداخلي المستقر”.

وأوضح البيان أن “الحكومة العراقية هي المعنية حصراً بتنفيذ القانون”، مشدداً على أنه “لا يحق لأي جهة خارجية أداء هذا الدور نيابةً عنها، وهو أمر مرفوض وفق السيادة الدستورية العراقية والقانون الدولي”.

ودعا البيان ما تسمى “قوات التحالف الدولي في العراق” إلى “الالتزام بسيادة العراق التي لا تهاون إزاء خرقها بأي شكل كان”.