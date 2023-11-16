22-11-2023
الدفاع الروسية: القضاء على 420 جندياً وإسقاط طائرة ميغ 29 و45 مسيرةً أوكرانيةً
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها قضت على 420 جندياً أوكرانياً، وأسقطت طائرةً من طراز ميغ 29 و45 مسيرةً أوكرانيةً.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي: إنه خلال الساعات الأربع والعشرين خسرت القوات الأوكرانية نحو 50 جندياً على محور كوبيانسك و65 جندياً على محور كراسني ليمان و115 جندياً على محور دونيتسك و60 جندياً على محور جنوب دونيتسك.
وعلى محور زابوروجيه..
صدت القوات الروسية ثلاث هجمات وقضت على نحو 60 جندياً أوكرانياً.
وعلى محور خيرسون..
بلغت خسائر العدو نحو 70 جندياً بين قتيل وجريح، وتم تدمير مستودع أسلحة الطيران التابع للقوات الجوية الأوكرانية ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “إس-300″، وحسب التقرير تمت إصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 127 منطقةً.
إضافة تعليق جديد