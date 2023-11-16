22-11-2023
جيش الإحتلال يعلن مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" في غزة
أفاد جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، بمقتل ضابط من لواء "جولاني" و إصابة جندي في المعارك بشمال قطاع غزة.
وذكر الجيش أن القتيل هو النقيب ليرون سنير (25 عاما) من مستوطنة عوفرا، قائد فصيلة في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جولاني".
بذلك ارتفع عدد قتلى جيش الإحتلال الإسرائيلي إلى 69 قتيلا خلال العملية البرية في غزة، وإلى 391 منذ 7 أكتوبر.
وأعلن الجيش أيضا أن جنديا في كتيبة الاستطلاع التابعة للواء "جفعاتي" أصيب بجروح خطيرة خلال القتال في شمال غزة.
المصدر: وسائل إعلام العدو
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