الدفاع الروسية: تدمير 3 طائرات و4 زوارق مسيرة أوكرانية في القرم

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، فيما دمرت قواتها البحرية 4 زوارق مسيرة في البحر الأسود كانت تحاول استهداف مواقع في شبه الجزيرة.

ونقل موقع (RT) عن الوزارة قولها في بيان: إن “أنظمة الدفاع الجوي دمرت فوق القرم ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على أهداف روسية”.

كما أعلن بيان آخر أن قواتها البحرية “استهدفت ودمرت أربعة زوارق أوكرانية مسيرة في الجزء الغربي من البحر الأسود كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم”.

وكانت الوزارة أعلنت الجمعة الماضي أن “طيران البحرية الروسية دمر في مياه البحر الأسود سبعة زوارق مسيرة وسفينة سريعة من نوع (فيلارد) تابعة للقوات الأوكرانية”.