طوفان الأقصى في يومها السابع والأربعين

22-11-2023

طوفان الأقصى في يومها السابع والأربعين

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية وحققوا إصابات في صفوفها وفجروا عبوات ناسفة بعدد من الجرافات والآليات وتم إعطابها

– المقاومة الفلسطينية تعلن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة وتؤكد أن يدها ستبقى على الزناد 

– وسائل إعلام فلسطينية : استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في صفوف قواته خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

- الشرطة الأسترالية تعتدي على متظاهرين بسبب تضامنهم مع غزة 

- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" في غزة

- عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على مخيمي النصيرات وجباليا في غزة

- حماس: ارتقاء نائب قائد كتائب القسام بلبنان مع 3 آخرين بمسيرة إسرائيلية

- نيبينزيا: 4 آلاف أوكراني هربوا من إسرائيل إلى وطنهم الأكثر أمانا

- بايدن يعلن أنه "راض تماما" عن الاتفاق بين إسرائيل وحماس

- ارتقاء 4 فلسطينيين باستهداف مسيرة بطولكرم والقوات الإسرائيلية تعتقل مصابا داخل سيارة الإسعاف

- الخارجية القطرية: جهود الوساطة أسفرت عن اتفاق على هدنة إنسانية سيعلن عن بدايته خلال 24 ساعة

- مسؤول أمريكي: نتوقع أن تفرج حماس عن أكثر من 50 أسيرا ونأمل بهدنة على حدود لبنان

- مسؤول أمريكي: بايدن اتصل مرتين بتميم وثلاث مرات بالسيسي

- بيان للحكومة الإسرائيلية حول اتفاق وقف النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى: سنقضي على حماس

- حماس تصدر بيانا بشأن تفاصيل اتفاق وقف النار المؤقت مع إسرائيل: أيدينا ستبقى على الزناد

- إسرائيل تعلن رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تبادلا محدودا للأسرى

- الرئيس الصيني يدعو إلى "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...