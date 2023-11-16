طوفان الأقصى في يومها السابع والأربعين
– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا خاضوا اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية وحققوا إصابات في صفوفها وفجروا عبوات ناسفة بعدد من الجرافات والآليات وتم إعطابها
– المقاومة الفلسطينية تعلن التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة وتؤكد أن يدها ستبقى على الزناد
– وسائل إعلام فلسطينية : استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منازل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
– الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة جندي في صفوف قواته خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة
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- جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وحدة في لواء "جولاني" في غزة
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