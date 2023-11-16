سقوط طائرة عسكرية أميركية عملاقة

تعرضت طائرة عسكرية ضخمة تابعة للبحرية الأمريكية لحادث في مياه خليج كانيوهي في جزر هاواي، حيث سقطت في المياه الضحلة بعد ظهر يوم الاثنين بتوقيت هاواي.

الحادث وقع أثناء محاولة الهبوط للطائرة العسكرية من طراز بوينغ “بي-8 بوسيدون”، حيث انحرفت عن المدرج وهبطت في المياه قبالة سواحل هاواي.

شوهدت الطائرة بعد الحادث مغمورة جزئيًا في المياه الضحلة، وتم توثيق الواقعة من خلال لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت السلطات أن على متن الطائرة 9 أشخاص وأنه تم إجلاؤهم جميعًا إلى الشاطئ دون إصابات.

أشار مسؤولون عسكريون إلى أن الطاقم كان يقوم بـ “تدريبات روتينية” في ذلك الوقت.

تعتبر طائرة بوينغ “بي-8 بوسيدون” مخصصة لمراقبة ودوريات عسكرية.

وفقًا لخبير الطائرات بيتر فورمان، يمكن أن تكون الأحوال الجوية السيئة والرياح والمدرج القصير في كانيوهي، هي العوامل التي ساهمت في الحادث.



تجري التحقيقات لفهم أسباب الحادث وملابساته بشكل أكبر.



سكاي نيوز عربية