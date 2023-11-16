بحسومات من 20 إلى 50 بالمئة.. معرض للسجاد والموكيت في مجمع الأمويين بدمشق

افتتحت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم معرض السجاد والموكيت، الذي يقيمه فرع المؤسسة السورية للتجارة بدمشق، بالتعاون مع شركة آديا للسجاد والمفروشات في مجمع الأمويين بدمشق.

ويتضمن المعرض تشكيلةً واسعةً وأصنافاً ومقاسات متنوعةً من السجاد الصوفي والصناعي بجودة عالية وأسعار منافسة، مقارنةً مع مثيلاتها في الأسواق، بنسبة حسومات من 20 إلى 50 بالمئة، إضافةً إلى إمكانية الشراء بالتقسيط لموظفي الدولة عبر مصرف التوفير، لخمس سنوات، والبيع لذوي الشهداء والجرحى بـ 50 بالمئة من السعر المعلن عنه لجميع الأصناف والأنواع.

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي أكد أهمية التعاون بين الفعاليات التجارية والصناعية لممارسة دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية والوطنية، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لتقديم العروض والحسومات على المنتجات لتخفيف الأعباء المادية عن المواطنين كمعرض اليوم، لافتاً إلى ضرورة إقامة مثل هذه المعارض لتسويق ودعم المنتجات الوطنية وإيصالها إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين بأسعار منافسة وجودة عالية.

ونوه محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي بأهمية المعرض لكونه من أكبر المعارض التي تقام في المحافظة، داعياً المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض والحسومات وخاصة مع توفر تشكيلة واسعة وأصناف ومقاسات متنوعة من السجاد الصوفي والصناعي.

رئيس مجلس إدارة شركة آديا عبد القادر حنيفة أوضح أن الهدف من مشاركتهم في إقامة المعرض تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والاستفادة من الانتشار الجغرافي لمجمعات وصالات السورية للتجارة، لعرض منتجاتهم من السجاد والموكيت والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، مشيراً إلى أن العمل جار لإقامة معارض مماثلة في عدد من مجمعات وصالات السورية للتجارة في المحافظات.