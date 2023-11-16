21-11-2023
تسديد الفواتير إلكترونياً وبشكل إجباري أول العام القادم
أعلنت الشركة السورية للاتصالات أنه بدءاً من تاريخ 2-1-2024 سيتم تسديد فواتير خدماتها المقدمة لمشتركيها عبر أقنية الدفع الإلكتروني، وإيقاف التسديد بالطريقة التقليدية، من خلال مراكز خدمة المشتركين للسورية للاتصالات.
وأوضحت السورية للاتصالات في إعلانها أن عمليات التسديد ستكون من خلال حسابات الدفع الإلكتروني عبر المصارف المرتبطة مع منظومة مدفوعات في الشركة السورية للمدفوعات وخدمتي “سيريتل كاش”و”كاش موبايل” عبر شركتي الخلوي “سيريتل وإم تي إن”.
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