الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 50 صهريجاً من النفط السوري

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات الوطنية السورية من المناطق التي يحتلها في الجزيرة، حيث أخرجت قواته اليوم رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية على الحدود العراقية بأن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 50 صهريجاً محملة بالنفط خرج فجر اليوم على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وبينت المصادر أن الرتل توجه إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق.