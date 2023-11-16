الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 50 صهريجاً من النفط السوري

21-11-2023

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 50 صهريجاً من النفط السوري

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات الوطنية السورية من المناطق التي يحتلها في الجزيرة، حيث أخرجت قواته اليوم رتلاً محملاً بالنفط السوري المسروق إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وأفادت مصادر أهلية من ريف اليعربية على الحدود العراقية بأن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 50 صهريجاً محملة بالنفط خرج فجر اليوم على دفعات عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وبينت المصادر أن الرتل توجه إلى قواعد الاحتلال الأمريكي في شمال العراق.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...