21-11-2023
استشهاد مراسلة ومصور قناة الميادين ومدني لبناني في قصف العدو الإسرائيلي جنوب لبنان
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استشهدت مراسلة ومصور قناة الميادين ومدني لبناني جراء استهداف العدو الإسرائيلي تجمعاً للصحفيين في جنوب لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مراسلة قناة الميادين فرح عمر ومصور القناة ربيع المعماري والمواطن اللبناني حسين عقيل استشهدوا جراء قصف العدو الإسرائيلي تجمع الصحفيين عند مثلث طير حرفا الجبين.
واستشهدت سيدة لبنانية مسنة وأصيبت حفيدتها في وقت سابق اليوم جراء غارة لطيران العدو الإسرائيلي على بلدة كفر كلا جنوب لبنان.
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