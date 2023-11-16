قبطان مصري يكشف تفاصيل السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن

كشف محمد الراوي، قبطان بحري مصري ومدير عمليات بحرية في شركة دولية، عن تفاصيل سفينة GALAXY LEADER المحتجزة في اليمن من قبل جماعة “أنصار الله”.

وقال الراوي في تصريحات لموقع “المصري اليوم” إن السفينة هي سفينة نقل بحري حاملة سيارات، تم إنشاؤها في عام 2002 بواسطة شركة بولندية، وأنها مملوكة لشركة RAY CAR CARRIERS البريطانية، وتديرها نفس الشركة.

وأوضح الراوي أن السفينة تبحر حالياً تحت علم جزر البهاما، مبيناً أن حمولتها الإجمالية تبلغ 48710 طن.

وأضاف الراوي أن السفينة كانت في تركيا واتجهت إلى مصر يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث وصلت إلى منطقة مخطاف بور سعيد يوم 15 تشرين الثاني/ نوفمبر.

وذكر الراوي أن السفينة تحركت في اليوم الثاني 16 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري متجهةً إلى الهند.. وذلك بعد مرورها بقناة السويس.

ولفت القبطان المصري إلى أنه سبق له ركوبها في رحلة سابقة، مبيناً أن طاقمها يتكون من جنسيات مختلفة.

واحتجزت جماعة “أنصار الله” اليمنية في وقت سابق السفينة الإسرائيلية، وذلك امتداداً للرد اليمني على الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الفلسطينيين.

ومن جهة أخرى، نشرت صحيفة “هآرتس” العبرية تفاصيل حول مالك السفينة المحتجزة، وقالت: إنه يدعى رامي أنغر، وهو ملياردير إسرائيلي متخصص في صناعة النقل البحري.

كما أشار إلى أنه يملك شركة RAY CAR CARRIERS المتخصصة في هذا المجال.