المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو في موقع المطلة

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أنها استهدفت بالأسلحة المناسبة مكان تمركز لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “المطلة”شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة ورداً على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مقاتلونا صباح اليوم موقعاً يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة، وتمتّ إصابته إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس مواقع للعدو الإسرائيلي ومراكز تجمع وانتشار جنوده، محققةً إصابات مباشرة.