المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو في موقع المطلة

21-11-2023

المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو في موقع المطلة

أعلنت المقاومة الوطنية اللبنانية أنها استهدفت بالأسلحة المناسبة مكان تمركز لجنود العدو الإسرائيلي في موقع “المطلة”شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة ورداً على استهداف العدو الصهيوني للمنازل في القرى الجنوبية، استهدف مقاتلونا صباح اليوم موقعاً يتمركز فيه جنود للعدو الإسرائيلي في المطلة بالأسلحة المناسبة، وتمتّ إصابته إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة الوطنية اللبنانية استهدفت أمس مواقع للعدو الإسرائيلي ومراكز تجمع وانتشار جنوده، محققةً إصابات مباشرة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...