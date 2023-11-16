أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها السادس والأربعين

21-11-2023

أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها السادس والأربعين

– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء منهم أربعة أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع

– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين وإصابة 5 من جنوده خلال الاشتباكات الجارية مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة

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