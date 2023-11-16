أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى في يومها السادس والأربعين
– وسائل إعلام فلسطينية: 5 شهداء منهم أربعة أطفال في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في خان يونس جنوب قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 20 شهيداً على الأقل جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
– وسائل إعلام فلسطينية: 15 شهيداً جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الفالوجا شمال قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مربعاً سكنياً في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
– وسائل إعلام فلسطينية: المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من المحاور بمدينة غزة وشمالي القطاع
– جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل اثنين وإصابة 5 من جنوده خلال الاشتباكات الجارية مع المقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة
- القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: في النهاية كل شيء سيقرره يحيى السنوار
- فيدان يعلن انضمامه إلى لقاء موسكو حول غزة بمشاركة وزراء خارجية 6 دول عربية وإسلامية
- قتيلان و5 مصابين في صفوفه.. الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لمعاركه شمال قطاع غزة
- واشنطن تعلق على لقاء وزير خارجية الصين مع نظرائه العرب بشأن غزة
- باسم أهالي الأطفال الإسرائيليين المختطفين.. نائب عربي في الكنيست يبعث رسائل إلى أردوغان وأمير قطر
- طائرة روسية تحمل 27 طنا من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في طريقها إلى مصر
- مقتل 17 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم النصيرات
- هنية: حماس سلمت ردها للقطريين ونقترب من التوصل لهدنة
- هولندا تدعو إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي
مستشار نتنياهو: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفى الإندونيسي وفقا للقانون الدولي
مقتل جنود إسرائيليين بنيران قوات إسرائيلية في معارك قطاع غزة
إضافة تعليق جديد