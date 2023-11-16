هل سيتحسن وضع الكهرباء خلال الشتاء؟

بين مصدر خاص في شركة كهرباء دمشق أن موضوع تحسن واقع التغذية الكهربائية مرتبط بعدة عوامل في مقدمتها حوامل الطاقة الكهربائية من فيول وغاز .

وحول توقعاته عن وضع التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء الحالي، فضل المصدر عدم إطلاق توقعات بأن يكون فصل الشتاء الحالي أفضل من مواسم الشتاء الماضية، مجدداً تأكيده على أن ذلك الأمر يرتبط بكميات التوليد وحوامل الطاقة، وأن كميات التوليد تتغير بشكل لحظي ولاشيء ثابت.

وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة التي صدرت عن معنيين بالكهرباء عن استكمال عقود توريد كميات جديدة من عدادات الكهرباء، كشف المصدر بأن العدادات التي تم استلامها يجري اختبارها، منوهاً بأن حاجة مدينة دمشق من العدادات كتركيب جديد يقارب 10 آلاف عداد وفقاً لشبكة غلوبال .

مشيراً إلى أن الحاجة الفعلية لتغطية الفترة القادمة تصل إلى نحو 50 ألف عداد، مضيفاً: وكأضعف الإيمان إن تم تخصيصنا بنحو 20 ألف عداد فإن ذلك أمر جيد ونستطيع من خلالها تأمين مشتركينا خلال هذا العام والعام القادم، علماً بأن طلبات المشتركين بتركيب عدادات في مدينة دمشق جلها طلبات منزلية، وهناك قلة بطلبات الاشتراك الصناعي أو التجاري.

يشار إلى أنه وخلال مواسم الشتاء الماضية كان المعنيون في الكهرباء يطلقون توقعات بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن ذلك الأمر كان يتسبب بإحراج كبير لهم إذ يكون واقع التغذية عكس توقعاتهم تماماً.