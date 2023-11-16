على أثر الاعتداء بالضرب على تلميذ.. التربية تحرك دعوى قضائية وتحيل الكادر الإداري إلى التحقيق

أقدم رجل بالعقد الرابع من العمر على اقتحام المدرسة الإبتدائية في قرية الشرقية ودخوله إلى أحد الصفوف وقيامه بالاعتداء بالضرب المبرح على تلميذ بالصف السادس خلال الحصة الدراسية، ليقوم من ثم بسحب الطفل إلى خارج الصف ويتابع ضربه وركله حتى أدماه وأسقطه على الأرض غائباً عن الوعي.

وأكد ذوو التلميذ المعتدى عليه أن حادثة الاعتداء والضرب على ابنهم وقعت على مرأى من الطلاب والكادر الإداري والتدريسي في المدرسة دون أن يتدخل أحدهم لإيقاف الشخص المعتدي على الطفل.

وأشار أهالي التلميذ إلى أنهم قاموا بإسعاف ابنهم إلى أقرب مشفى وهو في حالة يرثى لها نتيجة للضرب الوحشي، ليتبين بعد إجراء الفحوصات والصور الشعاعية اللازمة للطفل من قبل الكوادر الطبية أن أعضاء الطفل بصحة جيدة بشكل عام إلا أنه يوجد الكثير من الكدمات والسجمات في مختلف أنحاء جسده، ليبقى عدة أيام بالمشفى قبل أن يعود إلى منزله وهو ما يزال يعاني من الكثير من الآلام والرضوض، علاوة عن الحالة النفسية التي أصبح عليها جراء التعنيف الجسدي واللفظي الذي أقدم عليه المعتدي.

وبين أهالي التلميذ أنهم تقدموا بشكوى إلى مديرية التربية ونظموا ضبطاً بحق المعتدي، مطالبين مديرية التربية وقوى الأمن الداخلي ومختلف الجهات المختصة ذات الصلة باتخاذ أقسى العقوبات بحق الكادر الإداري بالمدرسة لاستهتارهم، وملاحقة المعتدي وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى القضاء المختص لينال جزائه العادل.

مدير التربية في حمص، فراس عياش، أوضح أن مديرية التربية اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق الكادر الإداري بالمدرسة وبحق الشخص المعتدي، موضحاً أنه تم تحويل الكادر الإداري بالمدرسة إلى الرقابة الداخلية بالمديرية للتحقيق معهم في ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم جراء التقصير الحاصل وفق الأنظمة والقوانين.

واعتبر عياش أن هذا الاعتداء يعتبر اعتداء على مؤسسة حكومية، وسيتم تحريك دعوى قضائية بحق هذا الشخص من قبل الدائرة القانونية من مديرية التربية لانتهاك الأنظمة والقوانين ودخوله إلى المدرسة والاعتداء على تلميذ من طلابها، ناهيكم عن الإدعاء الشخصي المقدم من أهالي التلميذ بحق المعتدي، مشيراً إلى أن الموضوع حالياً قيد المعالجة، وأن التلميذ خرج من المشفى ويتماثل للشفاء في منزله، منوهاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات القانونية بحق الكادر الإداري جراء التقصير الحاصل والتي قد تصل إلى إنهاء التكليف في حال كان ثبت أن التقصير كان كبيراً من قبلهم.

ولفت عياش إلى أنه تم توجيه الدائرة القانونية والجاهزية في المديرية بأن أي اعتداء على أي موظف أو طالب في مؤسسة تربوية من قبل أي شخص غريب يتم تحريك دعوى قضائية بحق من قبل المديرية بحقه.



البعث