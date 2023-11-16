إيران تتوعد أمريكا في حال استهداف قواتها داخل سورية

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن إيران سترد بشدة في حال تعرّضت القوات الإيرانية في سورية لهجوم من القوات الأمريكية.

وأوضح عبد اللهيان أنه وفقًا للمعلومات المتاحة، لم تتعرض أي من القوات الإيرانية لأذى جراء الهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سورية، مؤكدًا أن رد إيران سيكون حازمًا إذا حدث مثل هذا الحادث.

وفيما يتعلق بوصول الأسطول البحري الأمريكي إلى مياه شرق البحر الأبيض المتوسط، أشار عبد اللهيان إلى أن هذا الوصول لا يعكس قوة أمريكا، بل يزيد من عرض السفن هناك، معتبرًا أنها قد تكون عرضة للخطر في أي تصعيد محتمل.

وفيما يتعلق بمشاركة “حزب الله” اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أوضح عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية أن “حزب الله” هو حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا تتلقى توجيهات من طهران، مؤكدًا في الوقت ذاته على وجود علاقة جيدة بين الطرفين.

مرّ أكثر من شهر ونصف على انطلاق عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في قطاع غزة، والتي شملت استهداف المستوطنات الإسرائيلية المحاذية، وأسفرت عن اعتقال عدد من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

ردت إسرائيل بتنفيذ عملية “السيوف الحديدية”، مما أدى إلى قصف عنيف لقطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، غالبيتهم من الأطفال، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، إلى جانب قطع المياه والكهرباء والوقود، وفرض قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.



سبوتنيك عربي