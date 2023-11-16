سوريون ضحايا احتيال وتزوير في تركيا

تعرض لاجئون سوريون في تركيا للابتزاز والتلاعب المالي على يد شبكات احتيال، دون مشاركة منهم، مما أدى إلى استجوابهم أمنيًا ومتابعتهم قضائيًا في قضايا اقتصادية لم يكونوا طرفًا فيها.

تفصيل وسائل الإعلام التركية يكشف عن استخدام شبكات الاحتيال لوثائق شخصية للاجئين السوريين، محصلة بطرق غير معروفة، دون علم أصحاب هذه الوثائق، في ولايات تركية مختلفة.

اُستُخدمت هذه الوثائق لشراء خطوط اتصالات واستئجار منازل باسم اللاجئين، إضافة إلى تسجيل سيارات بأسمائهم واستخدامها في عمليات سطو مسلح.

لاجئون يروون قصص اعتقالهم واتهامهم بجرائم نصب قبل إثبات براءتهم وإطلاق سراحهم.

المحامية ميرال كابان تشير إلى سوء استخدام وثائق للاجئين سوريين في أنشطة احتيالية، داعية الحكومة لتعزيز الأمان الرقمي لحماية بيانات اللاجئين.



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