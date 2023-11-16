تقرير : إيران زودت الجيش السوري والحزب بمنظومة دفاع جوي

كشف تقرير لمعهد واشطن، أن إيران زودت الجيش السوري و “حزب الله” اللبناني بمنظومة دفاع جوي من نوع “خرداد – 15”.

وقال إن التقارير الواردة من محافظة دير الزور، تشير إلى أن فصائل مدعومة من إيران ربما تتدرب بشكلٍ نشط على استخدام المنظومة الإيرانية للدفاع الجوي “خرداد – 15″ ذات الصواريخ المتوسطة إلى طويلة المدى، والتي تشبه النظام العسكري الأميركي “باتريوت”.

و أفادت بعض التقارير أن الجيش السوري وإيران توصلا إلى اتفاق في يوليو 2020 لتزويد دمشق بأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، بما في ذلك “خرداد – 15″، والتي وفقاً لبعض التقارير قادرة على الاشتباك مع ما يصل إلى ستة أهداف بحجم الطائرات الحربية في وقت واحد من مدى 120 كيلومتراً.

ونقل عن فرزين نديمي، وهو زميل في معهد واشنطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية لمنطقة الخليج في تحليل نشره المعهد، إن احتمال إدخال منظومة متطورة مثل “”خرداد – 15″ إلى جنوب لبنان أو جنوب غرب سوريا، أمر مثير للقلق بصورةٍ خاصة في ظل السياق الحالي للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وتوسع رقعة الاشتباكات الحدودية بين إسرائيل و”حزب الله” ومحاولات الجيش الأميركي ردع الضربات المتزايدة من جانب الفصائل السورية والعراقية.

ويضيف نديمي أن وجود منظومة “خرداد – 15” سيعزز جهود فصائل المقاومة لمواجهة العمليات الجوية الإسرائيلية بشكلٍ ملحوظ على طول المناطق الحدودية، أو في عمق لبنان وسوريا، خاصة إذا تم إقرانها بنظام دفاع نقطي مثل “بانتسير”.



وكالات