في يومها الخامس والأربعين.. أبرز تطورات عملية طوفان الأقصى

– وسائل إعلام فلسطينية: 4 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تقصف موقع “كرم أبو سالم” للعدو الإسرائيلي برشقة صاروخية.

– المقاومة اللبنانية تستهدف مراكز تجمع ‏وانتشار لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة بقذائف المدفعية وتحقق فيها إصابات ‏مباشرة.

– وسائل إعلام فلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة إلى 12 شهيداً وعشرات الجرحى

– المقاومة الفلسطينية تستهدف موقع “مارس” العسكري للعدو الإسرائيلي بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل ومستوطنة “نيرعوز” برشقة صاروخية

– المقاومة الفلسطينية: قتلى وإصابات بصفوف قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: أوقع مقاتلونا 6 جنود للاحتلال الإسرائيلي ما بين قتيل وجريح خلال اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة وقذائف الـ RPG في محور التوغل غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف قاعدة “رعيم” العسكرية للاحتلال الإسرائيلي برشقة صاروخية.

– في يومهم العالمي.. (5) آلاف طفل فلسطيني شهيد منذ بدء العدوان على غزة

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على نازحين أثناء خروجهم من مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية: قصف الاحتلال الإسرائيلي وحصاره مستشفى الإندونيسي جريمة تستدعي تدخلاً دولياً لحماية آخر مؤسسة صحية تعمل في شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تستهدف تحشيدات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.

– عشرات الشهداء وقصف مستشفى الأندونيسي في اليوم الـ 45 للعدوان على غزة

– منصور: إرهاب الاحتلال الإسرائيلي في غزة إهانة للإنسانية وعلى المجتمع الدولي وقفه

– المقاومة الفلسطينية: مقاتلونا استهدفوا الليلة الماضية 7 آليات للاحتلال الإسرائيلي بقذائف “التاندوم” و”عبوات العمل الفدائي ” في محاور التوغل ببيت حانون وبيت لاهيا والصفطاوي وغرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: الوضع كارثي في مستشفى الإندونيسي في غزة والاحتلال يحاصره ويكثف قصفه عليه ويسعى لإخراجه بشكل كامل من الخدمة ونحذر من تكرار ما فعله بمجمع الشفاء الطبي.

– وسائل إعلام فلسطينية: أكثر من 30 شهيداً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي بالطيران منازل في مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة وبالمدفعية مناطق في جباليا شماله.

– وزارة الصحة الفلسطينية: آلاف الجرحى والطواقم الطبية والنازحين في دائرة الموت جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المباشر والمتكرر لمستشفى الإندونيسي في غزة.

– وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد 12 من الجرحى ومرافقيهم جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الإندونيسي في غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: دبابات وآليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل باتجاه مستشفى الإندونيسي وتنتشر في محيطه تزامناً مع إطلاق النار واستهدافه بالقذائف.

– وسائل إعلام فلسطينية: 17 شهيدًا وعدد من الجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين قرب مشفى النجار شرق رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعترف بمقتل جنديين من جيش الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين قرب مستشفى الإندونيسي شمال غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: 9 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي حي الجنينة في رفح جنوب قطاع غزة.

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين قرب مشفى النجار في رفح جنوب قطاع غزة.

– وسائل إعلام فلسطينية: انقطاع الكهرباء عن مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة بعد توقف مولداته عن العمل نتيجة قصف الاحتلال للمستشفى.

– وسائل إعلام فلسطينية: شهداء وجرحى جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة.

– المقاومة الفلسطينية تدمر ناقلة جند للعدو الإسرائيلي وتستهدف 3 آليات عسكرية وجنوداً متحصنين بمبنى في الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بقذائف الهاون.