انهيار 4 أبراج على خط 230 ك.ف جراء العاصفة الغبارية بريف الحسكة

أدت العاصفة الغبارية التي أتت على محافظة الحسكة اليوم لانهيار أربعة أبراج على خط 230 ك.ف.

وبين مصدر في الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة أن الأبراج الأربعة التي انهارت، كانت تقوم بعملية الربط بين محطتي تحويل كهرباء “البواب – القامشلي” الرئيسة، عند موقع قرية السيباط “شرقي مدينة الحسكة 25 كم”، بفعل العاصفة حسب موقع الوطن أونلاين.

وأوضح المصدر أن الورش الفنية في دائرة التشغيل التابعة للشركة، تقوم بالتنسيق الآن للقيام بعملية إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن.